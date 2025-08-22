Der Meister setzt im Eröffnungsspiel des 63. Bundesliga-Saison ein erstes Statement. Beim 6:0 trumpft die gesamte Offensive auf, der es an Quantität fehlen mag, aber nicht an Qualität.
München - Die kleine, aber feine Luxus-Offensive des FC Bayern München hat die 63. Bundesliga-Saison mit einer meisterlichen Tore-Show gegen RB Leipzig eröffnet. Beim 6:0 (3:0) verzückte das Angriffsquartett mit dem dreifachen Torschützen Harry Kane (64./74./78. Minute), Doppelpacker Michael Olise (27./42. Minute), Neuzugang Luis Díaz (32.) und dem glänzenden Serge Gnabry die 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena.