Die Entscheidung ist offenbar gefallen. Der 1. FC Köln geht einem Medienbericht zufolge mit René Wagner als Cheftrainer in die neue Bundesliga-Saison.
22.05.2026 - 12:22 Uhr
Köln - René Wagner bleibt einem Medienbericht zufolge Trainer des 1. FC Köln. Der 37-Jährige werde den Fußball-Bundesligisten auch in der kommenden Saison betreuen, berichtete der TV-Sender Sky. Diese Entscheidung hätten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas Kessler nach mehreren internen Gesprächen in der vergangenen Woche getroffen.