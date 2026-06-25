Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown spielt bei der WM groß auf. Nun soll der Wechsel des Frankfurters zum FC Bayern laut Medienberichten perfekt sein.
25.06.2026 - 20:42 Uhr
München - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist Medienberichten zufolge perfekt. Wie der Pay-TV-Sender Sky meldete, erhält der 23 Jahre alte Linksverteidiger in München einen Vertrag über fünf Jahre. Die "Bild" berichtete kurz darauf, diese Information bestätigen zu können. Als Ablösesumme wurden 55 Millionen Euro genannt. Eine Bestätigung des Transfers durch die Clubs lag zunächst nicht vor.