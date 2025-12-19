Der BVB verabschiedet sich mit einem Erfolg in die Weihnachtspause. Das frühe Tor von Julian Brandt im Borussen-Duell sorgt allerdings für Diskussionen. Auch um Karim Adeyemi gibt es wieder Wirbel.
19.12.2025 - 23:03 Uhr
Dortmund - Fröhlich und wohl auch ein bisschen erleichtert hüpften die Dortmunder Spieler vor der Südtribüne und ließen sich von den Fans feiern. Glanzlos hat Borussia Dortmund das brisante Westduell gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und steht zumindest vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang die Elf vom Niederrhein am 116. Dortmunder Vereinsgründungstag auch ohne große spielerische Höhepunkte mit 2:0 (1:0).