Nach dem enorm wichtigen Spiel zwischen Bremen und Heidenheim dürfen die Gastgeber jubeln. Auch Mönchengladbach beendet seine Sieglos-Serie.
28.02.2026 - 17:36 Uhr
Berlin - Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach schöpfen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nach dringend benötigten Befreiungsschlägen neue Hoffnung. Bremen gewann im Keller-Duell mit Schlusslicht 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0) und beendete eine 13 Pflichtspiele dauernde Sieglos-Serie. Bremen kletterte zumindest vorübergehend auf Relegationsrang 16, auf den die stark abstiegsgefährdeten Heidenheimer nun schon acht Punkte Rückstand haben.