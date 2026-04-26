Nach zwei Niederlagen hat Borussia Dortmund gegen den Lieblingsgegner Freiburg diesmal leichtes Spiel. Die erneute Champions-League-Qualifikation macht der BVB bereits vor der Pause klar.
26.04.2026 - 19:24 Uhr
Dortmund - Borussia Dortmund hat im 1000. Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte gegen den desolaten SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigte der BVB die Breisgauer zum Abschluss des 31. Spieltages ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab. Gleichzeitig war es der 600. Heimsieg in der Bundesliga für die Westfalen.