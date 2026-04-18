Dortmund verliert - der Weg ist frei für die mögliche Meisterfeier der Bayern an diesem Sonntag. Und sonst? Das Debüt von Marie-Louise Eta geht daneben, Werder siegt im Nordderby.
18.04.2026 - 17:42 Uhr
Berlin - Der FC Bayern kann nach einer Pleite mit zwei Handelfmetern von Borussia Dortmund an diesem Sonntag den vorzeitigen Titeltriumph schon mit einem Remis perfekt machen. Der BVB unterlag bei der TSG 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1) und hat zwölf Punkte Rückstand auf den deutschen Fußball-Rekordmeister an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Holen die Münchner daheim gegen den VfB Stuttgart an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Punkt, sind sie Meister - zum 35. Mal.