Borussia Dortmund legt in Sinsheim einen schwachen Auftritt hin. Während die TSG wichtige Punkte im Kampf um Europa holt, kann im Meisterkampf bereits am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen.
18.04.2026 - 17:35 Uhr
Sinsheim - Borussia Dortmund hat die Meistertür für den FC Bayern weit geöffnet. Der einzig verbliebene Titelrivale der Münchner verlor am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga in letzter Minute mit 1:2 (0:1) bei der TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric sorgte mit zwei verwandelten Handelfmetern nach Videobeweis für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.