1. Göppinger SV beim FC 08 Homburg Livestream: Dicklhuber und Co. wollen im Saarland punkten

Der 1. Göppinger SV will nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt II nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Dienstagabend wartet der FC 08 Homburg. Wir zeigen die Partie ab 18.55 Uhr live.