In einem zunächst wilden Spiel zeigt der FC St. Pauli beim Tabellendritten viel Widerstandskraft. Mit drei Punkten im Abstiegskampf werden der starke Keeper Nikola Vasilj und seine Kollegen belohnt.
28.02.2026 - 17:31 Uhr
Sinsheim - Ein frecher FC St. Pauli hat ausgerechnet bei der heimstarken TSG 1899 Hoffenheim einen überraschenden Auswärtssieg gelandet. Mit dem 1:0 (1:0) beendete die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin die Serie des Champions-League-Kandidaten von acht Erfolgen im Sinsheimer Stadion. Vor 27.786 Zuschauern schockte Mathias Pereira Lage mit seinem ersten Bundesliga-Tor (45.+4 Minute) die Kraichgauer unmittelbar vor der Pause.