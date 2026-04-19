Ein spätes Tor von Maximilian Eggestein sichert Freiburg drei Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze. Das 2:1 des SC gegen Heidenheim verschärft auch die Abstiegssorgen des Tabellenletzten.
19.04.2026 - 18:04 Uhr
Freiburg - Beflügelt von der Halbfinal-Premiere in der Europa League und dank eines späten Treffers hat der SC Freiburg seine Ambitionen auch in der Bundesliga untermauert. Mit dem 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim verstärkten die Breisgauer zugleich die ohnehin schon großen Abstiegssorgen des Tabellenletzten, der nun kaum mehr zu retten ist.