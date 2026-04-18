Werder Bremen hat das Nordderby der Fußball-Bundesliga gewonnen. Bei der Rückspiel-Revanche gegen den HSV fällt vor allem ein Spieler auf.
18.04.2026 - 17:39 Uhr
Bremen - Zwei Tore von Jens Stage haben Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Derby-Sieg beschert. Durch das 3:1 (1:1) gegen den Hamburger SV machte der neue Tabellen-14. einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und zog nach Punkten mit dem Erzrivalen gleich. Beide Nordclubs haben nun fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.