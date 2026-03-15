Die Empörung beim FC Bayern nach dem Remis in Leverkusen ist groß - vor allem bei Uli Hoeneß. Der DFB weist die scharfe Kritik zurück.

Leverkusen - Der Deutsche Fußball-Bund hat die scharfe Schiedsrichter-Kritik von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach dem 1:1 bei Bayer Leverkusen zurückgewiesen. "Das können wir nicht bestätigen. Vor allem die Spiel-relevanten Entscheidungen waren korrekt oder zumindest vertretbar – mit Ausnahme der Gelb-Roten Karte, wie Schiedsrichter Christian Dingert ja auch selbst eingeräumt hat", sagte Schiedsrichtersprecher Alexander Feuerherdt der "AZ".

Hoeneß hatte nach der turbulenten Partie mit zwei Platzverweisen und zwei aberkannten Bayern-Toren in der "Bild"-Zeitung gepoltert: "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe."

Feuerherdt reagierte mit Unverständnis auf das vernichtende Urteil des 74-Jährigen. "Vielleicht hat es die Meinung von Uli Hoeneß beeinflusst, dass die Mehrheit dieser Spiel-relevanten Entscheidungen gegen den FC Bayern getroffen wurde. Aber wir sprechen hier ja keineswegs von skandalträchtigen Fehlern", sagte der Kommunikationschef der Schiri GmbH.

Schiedsrichter Dingert hatte im Topspiel der Fußball-Bundesliga die Münchner Nicolas Jackson mit Rot und Luis Diaz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und zudem zwei Bayern-Tore von Jonathan Tah und Harry Kane jeweils wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt.