Die Empörung beim FC Bayern nach dem Remis in Leverkusen ist groß - vor allem bei Uli Hoeneß. Der DFB weist die scharfe Kritik zurück.
15.03.2026 - 10:26 Uhr
Leverkusen - Der Deutsche Fußball-Bund hat die scharfe Schiedsrichter-Kritik von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach dem 1:1 bei Bayer Leverkusen zurückgewiesen. "Das können wir nicht bestätigen. Vor allem die Spiel-relevanten Entscheidungen waren korrekt oder zumindest vertretbar – mit Ausnahme der Gelb-Roten Karte, wie Schiedsrichter Christian Dingert ja auch selbst eingeräumt hat", sagte Schiedsrichtersprecher Alexander Feuerherdt der "AZ".