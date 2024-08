Egal, was passiert - am Ende schießt Bayer Leverkusen die entscheidenden Treffer nach der 90. Minute. Diesmal war viel Glück dabei und ein Gladbacher war besonders sauer.

Von Morten Ritter, dpa 24.08.2024 - 04:30 Uhr

Mönchengladbach - Leverkusens Clubchef Fernando Carro schüttelt nach der spektakulären Schlussphase im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach lächelnd den Kopf und kann den Wahnsinn kaum glauben. Wieder einmal machte sein Team beim 3:2 (2:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach spät in der Nachspielzeit den Sieg perfekt. Damit trägt das Team die stolze Erfolgsserie von nunmehr 42 unbesiegten Spielen am Stück in allen nationalen Wettbewerben in die neue Saison.