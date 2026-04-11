Bratwurst-Boykott, Trillerpfeifen und ein Banner gegen Rocco Reitz: Leipzig beißt sich an Gladbachs Keeper die Zähne aus – doch dann kommt der Auftritt von Yan Diomande.
11.04.2026 - 17:29 Uhr
Leipzig - Bratwurst-Boykott, brisantes Reitz-Vorspiel - und der X-Faktor Yan Diomande: Dank seines Super-Dribblers hat RB Leipzig die abstiegsgefährdete Borussia Mönchengladbach nach zahlreichen vergebenen Chancen doch noch mit 1:0 (0:0) besiegt. Vor 47.800 Fans festigte Leipzig durch das späte Tor des Ivorers (81. Minute) den dritten Platz der Fußball-Bundesliga, während die vom künftigen Leipziger Rocco Reitz angeführte Borussia für einen guten Auftritt nicht belohnt wurde.