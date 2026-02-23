Manuel Neuer ist früher als erwartet wieder ins Training eingestiegen. Wird er etwa doch noch fit für den womöglich vorentscheidenden Titelkracher?

dpa 23.02.2026 - 16:22 Uhr

München - Manuel Neuer hat Medienberichten zufolge früher als erwartet wieder das Training aufgenommen und damit Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Bayern-Tor beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund geweckt. Nach seinem Muskelfaserriss in der linken Wade am 14. Februar absolvierte der 39 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationaltorwart demnach eine halbstündige Einheit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München.