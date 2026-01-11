Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. So oft hat Gladbach in dieser Saison daheim noch nicht gewonnen.
11.01.2026 - 17:23 Uhr
Mönchengladbach - Mit dem zweiten Heimsieg der Saison hat sich Borussia Mönchengladbach von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga abgesetzt und den FC Augsburg in große Nöte gestürzt. Die Gladbacher setzten sich am Sonntag gegen den Tabellen-15. mit 4:0 (3:0) durch und eroberten den zehnten Tabellenplatz.