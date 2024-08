Lange tut sich Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt sehr schwer. Erst ein eingewechselter Stürmer wendet das Blatt zugunsten des Gastgebers.

red/dpa 24.08.2024 - 20:34 Uhr

Borussia Dortmund hat dank Joker Jamie Gittens einen gelungenen Einstand in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Stürmer erzielte beide Treffer zum 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Mit seinem Doppelpack in der 72. und der dritten Minute der Nachspielzeit bescherte Gittens dem neuen BVB-Trainer Nuri Sahin ein gelungenes Heim-Debüt in der Meisterschaft.