Eine Aufholjagd beschert Borussia Dortmund einen knappen Sieg gegen den Hamburger SV. Ramy Bensebaini trifft zweimal vom Punkt. In der ersten Halbzeit hatte Felix Nmecha noch verschossen.
21.03.2026 - 20:56 Uhr
Dortmund - Während die zuvor noch ausgepfiffenen BVB-Profis nach einem Sturmlauf im zweiten Durchgang von der Südtribüne am Ende doch noch gefeiert wurden, musste HSV-Coach Merlin Polzin seine Profis trösten. Im Kreis schwor Polzin sein Team nach dem 2:3 (2:0) auf die restlichen Spiele im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein. Jubeln durfte trotz Hamburger Pausenführung nur das Team von Dortmunds Coach Niko Kovac - dank zwei Elfmetertoren aus drei Versuchen vom Punkt.