Am Tag des Pokalsiegs äußert Bayern-Patron Hoeneß «Zweifel» an Max Eberl, dessen Vertrag 2027 endet. Der Sportvorstand reagiert deutlich nach dem Finalsieg gegen Stuttgart.
24.05.2026 - 05:45 Uhr
Berlin - Sportvorstand Max Eberl hat nach dem Pokalsieg des FC Bayern München irritiert, aber auch deutlich auf die Äußerungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß über sein Wirken beim deutschen Fußball-Meister geantwortet. "Ich bin bereit, weiterzumachen – wenn man das möchte", sagte der 52 Jahre alte Eberl, dessen Vertrag Mitte 2027 ausläuft. Eine Verlängerung ist ungewiss.