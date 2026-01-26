Der FC Bayern will Torjäger Kane noch lange in München halten. Nun haben die konkreten Gespräche darüber begonnen. Bei einem anderen Star wird auf die Entscheidung gewartet.
26.01.2026 - 16:51 Uhr
München - Der FC Bayern ist mit Stürmerstar Harry Kane in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung getreten. "Mit Harry sprechen wir", sagte Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFL-Neujahrsempfangs. Der Kontrakt des Torjägers beim Fußball-Rekordmeister läuft noch eineinhalb Jahre bis 2027 - allerdings steht darin Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel für den 32 Jahre alten Kapitän der englischen Nationalmannschaft.