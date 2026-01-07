Lennart Karl hat einen Traumverein neben dem FC Bayern: Real Madrid. Die offenherzige Aussage des 17-Jährigen ärgert manchen Fan in München. Der Sportvorstand äußert sich nach dem Salzburg-Test.
07.01.2026 - 05:47 Uhr
Salzburg - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl geht davon aus, dass Jungstar Lennart Karl aus seinen unbekümmerten Aussagen zu seinem Traumverein Real Madrid lernen wird. In Fankreisen des deutschen Fußball-Rekordmeisters kam der Real-Traum des 17-Jährigen gar nicht gut an - und bei der Bayern-Führung entschuldigte sich Karl sogar.