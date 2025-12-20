Am 1. Januar öffnet das Transferfenster. Der Kader des FC Bayern benötigt nach einer starken ersten Saisonhälfte keinen Nachschub. Trotzdem wartet auf die Münchner Bosse einige Arbeit.
München - Das Winter-Shopping fällt beim FC Bayern München diesmal komplett aus. "Wir schauen nicht nach draußen, weil wir unseren Kader haben. Wir können natürlich jetzt im Winter Dinge vorbereiten, die vielleicht im Sommer interessant werden können. Aber im Winter werden wir nichts Externes dazuholen", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem letzten Bayern-Spiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Das Transferfenster öffnet am 1. Januar.