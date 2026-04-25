Eintracht Frankfurt und ein Startplatz für Europa: Das wird in dieser Saison immer schwerer. Der FC Augsburg erreicht dagegen sein ganz großes Ziel schon drei Spieltage vor dem Saisonende.
25.04.2026 - 17:35 Uhr
Augsburg - Im Kampf um Europa kommt Eintracht Frankfurt unter dem in der Kritik stehenden Trainer Albert Riera nur noch schleppend voran. Der FC Augsburg feiert dagegen seine Nichtabstiegs-Party. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum ist nach dem 1:1 (1:0) am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gerettet. Die Augsburger können damit ihre 16. Saison in der deutschen Eliteklasse planen.