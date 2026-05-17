Eintracht Frankfurt hat sich nach nur dreieinhalb Monaten mit sofortiger Wirkung von Trainer Albert Riera getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am 34.

dpa 17.05.2026 - 21:49 Uhr

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat sich nach nur dreieinhalb Monaten mit sofortiger Wirkung von Trainer Albert Riera getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am 34. Spieltag und der verpassten Europapokal-Qualifikation bekannt.