Frankfurt schockt Dortmund früh, doch der BVB dreht das Spiel und feiert neben emotionalen Abschieden auch die Vize-Meisterschaft. Bei der Eintracht muss Riera weiter um seinen Job zittern.
08.05.2026 - 22:23 Uhr
Dortmund - Borussia Dortmund hat sich die Vize-Meisterschaft gesichert und damit den Druck auf Eintracht Frankfurts heftig kritisierten Trainer Albert Riera weiter erhöht. Die Mannschaft von Niko Kovac drehte einen frühen Rückstand zu einem 3:2 (2:1) und feierte den 13. Heimsieg dieser Bundesliga-Saison. Frankfurt bleibt durch die erneute Pleite außerhalb der Europapokalplätze und droht die Teilnahme am internationalen Geschäft zu verpassen.