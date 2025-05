Nach 25 Jahren ist Schluss. Die Kult-Sendung des Fußball-Fernsehens mit dem „Tor“-Schrei verabschiedet sich. Kurios: Die Tochter des ersten Moderators feiert bald die Premiere bei der Konkurrenz.

red/dpa 12.05.2025 - 10:44 Uhr

Am Samstag gegen 17.20 Uhr dürften ein paar Tränen fließen. Denn in einem Studio in Unterföhring endet eine ziemlich außergewöhnliche TV-Ära: Sky verabschiedet die Bundesliga-Konferenz. Die am 12. August 2000 erstmals ausgestrahlte Fußball-Sendung hat sich in dem Vierteljahrhundert zu einem Fan-Liebling entwickelt - und wechselt in der kommenden Saison zur Konkurrenz.