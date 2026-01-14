Der VfL Wolfsburg hat einen Fehlstart ins neue Jahr vermieden. In München gab es ein Debakel, gegen den FC St. Pauli nun einen wichtigen Sieg. Das Siegtor fällt erst kurz vor Schluss.
14.01.2026 - 20:26 Uhr
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat sich vom 1:8-Debakel in München gut erholt. Nur drei Tage danach schlug der Volkswagen-Club den FC St. Pauli im wichtigen Nord- und Kellerduell mit 2:1 (1:1). Das erste Bundesliga-Tor von Christian Eriksen (25. Minute/Handelfmeter) und der späte Siegtreffer von Dzenan Pejzinovic (88.) bescherten den Wolfsburgern einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. St. Pauli war vor 22.031 Zuschauern lange ein gleichwertiger Gegner, traf aber nur zum 1:1 durch Eric Smith (40.).