Von wegen unbesiegbar: Der FC Augsburg zeigt, wie der Branchenprimus sogar in München zu bezwingen ist. Im Kampf um die Champions-League-Plätze überzeugen Leipzig, Hoffenheim und Leverkusen.
24.01.2026 - 17:35 Uhr
Berlin - Der FC Bayern hat ausgerechnet im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg völlig überraschend seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Das Team von Trainer Vincent Kompany verlor zu Hause gegen den mutig aufspielenden Abstiegskandidaten mit 1:2 (1:0) - und das sogar verdient.