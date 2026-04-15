Marie Louise-Eta ist die einzige Fußball-Trainerin in den beiden höchsten deutschen Männer-Ligen. Warum das so sein könnte und wie DFB und FIFA die Zahl der Frauen an der Seitenlinie erhöhen wollen.
15.04.2026 - 08:29 Uhr
Berlin - Für gewöhnlich ist der 1. FC Union ein Berliner Thema. Doch dank Marie-Louise Etas historischer Beförderung interessiert der Fußball-Bundesligist plötzlich international. Als die 34-Jährige ihr erstes Training in Köpenick leitete, war der Presseauflauf am Rande der Hauptstadt so groß wie selten zuvor.