Union Berlin zerstört Augsburgs Traum von der Conference League gnadenlos. Für Marie-Louise Eta ist es der perfekte Abschied. Die Trainerfrage beim FCA bleibt offen - eine Entscheidung steht bevor.
16.05.2026 - 17:26 Uhr
Berlin - Marie-Louise Eta hat ihre Zeit als Bundesliga-Trainerin des 1. FC Union Berlin mit einem souveränen Heimsieg beendet und den großen Traum des FC Augsburg vom Einzug in den Europapokal zerstört. Gefühlt ohne Gegenwehr gewannen die Berliner, die den Klassenverbleib bereits sicher hatten, das letzte Saisonspiel mit 4:0 (2:0). Weil Freiburg gegen Leipzig gewann, hätte Augsburg selbst ein Sieg nicht für Platz sieben gereicht.