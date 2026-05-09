Augsburg darf weiter vom Einzug in die Conference League träumen. Das Team von Coach Baum schlägt Gladbach deutlich und bekommt nun ein Fernduell um Europa am letzten Spieltag.
09.05.2026 - 17:29 Uhr
Augsburg - Mit einem klaren Heimsieg über Borussia Mönchengladbach hat der FC Augsburg seine Chance auf einen Europapokalplatz gewahrt. Die Schwaben setzten sich gegen mut- und ideenlose Rheinländer verdient mit 3:1 (2:0) durch. Ein Doppelpack von Michael Gregoritsch (24./72. Minute) sowie ein Tor des schon früh eingewechselten Robin Fellhauer (42.) sorgten für einen perfekten Heim-Abschluss des FCA in dieser Saison der Fußball-Bundesliga. Gladbachs Ehrentreffer in der Nachspielzeit markierte Giovanni Reyna.