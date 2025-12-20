Die TSG 1899 Hoffenheim geht als Nummer eins in Baden-Württemberg in die Weihnachtspause der Fußball-Bundesliga. Das Landesduell in Stuttgart ist zerfahren - und bleibt ohne Sieger.
20.12.2025 - 17:33 Uhr
Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den angestrebten starken und erfolgreichen Jahresabschluss verpasst. Sieben Monate nach dem Höhepunkt von 2025, dem DFB-Pokal-Triumph in Berlin, beendeten die Schwaben mit einem 0:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim den ersten Saisonabschnitt der Fußball-Bundesliga. Sie überwintern mit einem Punkt Rückstand hinter dem Europapokal-Konkurrenten und Landesrivalen TSG.