Mit dem FC Bayern wurde er fünfmal Meister und gewann die Champions League. Nun hört Borussia Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle auf. Die Entscheidung trifft er nach bangen Momenten um sein Knie.
07.05.2026 - 07:28 Uhr
Dortmund - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. "Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde", sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Podcast "Spielmacher" von "360Media".