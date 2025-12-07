Der Münchner Sieg im Südschlager ist ein Statement. Sportchef Eberl erkennt einen wichtigen Unterschied zur Vorsaison. Torjäger Kane überragt als Joker, Keeper Urbig gewinnt ein Privatduell.
07.12.2025 - 11:50 Uhr
Stuttgart - Max Eberl verteilte gleich reihenweise Komplimente. An Trainer Vincent Kompany. An Dreierpacker Harry Kane. An Torhüter Jonas Urbig. Das 5:0 (1:0) beim VfB Stuttgart ließ den Sportvorstand des FC Bayern regelrecht schwärmen. Jetzt sind die Münchner also auch noch die Meister der Rotation.