Sandro Wagners erstes Cheftrainer-Engagement in Deutschlands Eliteliga dauert nur wenige Monate. Nach dem 0:3 in Hoffenheim erfolgt die Trennung. Ein alter Bekannter soll übernehmen.
01.12.2025 - 15:44 Uhr
Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner haben ihr ambitioniertes Projekt schon nach wenigen Monaten beendet. Laut Medienberichten und Informationen der Deutschen Presse-Agentur erfolgte die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen. Am Wochenende hatten die Schwaben mit 0:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim verloren.