Trotz kleiner Rotation sind die Münchner auch von Südrivale Stuttgart nicht zu stoppen und feiern am Ende einen Kantersieg. In Augsburg und Wolfsburg holen zwei Interimstrainer die ersten Siege.
06.12.2025 - 17:38 Uhr
Berlin - Der FC Bayern eilt der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga immer weiter davon. Die Münchner deklassierten auswärts im Südklassiker den VfB Stuttgart mit 5:0 (1:0) und vergrößerten den Vorsprung zunächst auf elf Punkte. Es war der zwölfte Sieg am 13. Spieltag für den Titelverteidiger. Die Verfolger RB Leipzig und Borussia Dortmund können aber noch nachziehen.