Harry Kane trifft doppelt und hält die Bayern weiter klar auf Titelkurs. Hoffenheim ist auf dem besten Weg in die Champions League. Frankfurt jubelt erstmals unter dem neuen Trainer.

Berlin - Der FC Bayern München hält dank Torjäger Harry Kane Verfolger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga weiter auf Distanz. Der Tabellenführer siegte durch zwei Treffer des englischen Nationalstürmers beim abstiegsbedrohten Ex-Rivalen Werder Bremen 3:0 (2:0) und liegt damit wieder sechs Punkte vor dem BVB, der sich am Freitag gegen den FSV Mainz 05 klar mit 4:0 durchgesetzt hatte.

Hinter dem Top-Duo hat die TSG Hoffenheim im Rennen um die weiteren Champions-League-Plätze als Dritter mit 45 Punkten gute Karten. Beim 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg feierten die Kraichgauer den achten Heimsieg in Serie. Dahinter hat sich Ex-Meister Bayer Leverkusen (39) durch ein 4:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli auf den vierten Platz geschoben.

Den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Albert Riera verbuchte Eintracht Frankfurt beim 3:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Der Hamburger SV kam im Duell mit seinem Ex-Trainer Steffen Baumgart zu einem 3:2 (2:1) gegen den 1. FC Union Berlin.

Kane schon bei 26 Toren

Mit seinen Saisontoren Nummer 25 und 26 sorgte Kane bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung in Bremen. Der Stürmer traf zunächst per Foulelfmeter (22.). Es war bereits der neunte verwandelte Strafstoß von Kane in dieser Saison. Drei Minuten später war er aus der Distanz erfolgreich. Nach dem Tor von Leon Goretzka war das Spiel entschieden (70.). Damit setzte es für den neuen Bremer Trainer Daniel Thioune die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Mit einem frühen Doppelpack durch Jarell Quansah (13.) und Patrik Schick (14.) war auch Leverkusen früh auf Kurs, Edmond Tapsoba (52.) und Ernest Poku (78.) machten alles klar. Erst vor elf Tagen hatte Bayer die Hamburger im DFB-Pokal mit 3:0 ausgeschaltet. Die Hoffenheimer Treffer erzielten Fisnik Asllani (46.), Ozan Kabak (51.) und Valentin Gendrey (90.+5).

Vier Punkte unter Riera

Frankfurts Trainer Riera, der die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten hatte, durfte im zweiten Spiel erstmals jubeln. Nathaniel Brown (24.), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34.) und Ansgar Knauff (75.) trafen für die Eintracht. Bei seinem Debüt hatte sich Riera vor einer Woche noch mit einem 1:1 bei Union Berlin begnügen müssen. Gladbach befindet sich mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter in Abstiegsgefahr.

Die Berliner legten dieses Mal in Hamburg mit dem verwandelten Foulelfmeter von Leopold Querfeld (28.) einen guten Start hin. Doch der HSV drehte durch Ransford-Yeboah Königsdörffer (35.) und Nicolas Capaldo (45.+2) noch vor der Pause das Spiel. Königsdörffer traf auch in der Schlussphase (82.), für Union konnte Andrej Ilic (89.) nur noch verkürzen.