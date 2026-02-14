Harry Kane trifft doppelt und hält die Bayern weiter klar auf Titelkurs. Hoffenheim ist auf dem besten Weg in die Champions League. Frankfurt jubelt erstmals unter dem neuen Trainer.
14.02.2026 - 17:38 Uhr
Berlin - Der FC Bayern München hält dank Torjäger Harry Kane Verfolger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga weiter auf Distanz. Der Tabellenführer siegte durch zwei Treffer des englischen Nationalstürmers beim abstiegsbedrohten Ex-Rivalen Werder Bremen 3:0 (2:0) und liegt damit wieder sechs Punkte vor dem BVB, der sich am Freitag gegen den FSV Mainz 05 klar mit 4:0 durchgesetzt hatte.