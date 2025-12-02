Nach der abrupten Trennung von Sandro Wagner soll der künftige Chefcoach den neuen Weg des FC Augsburg weitergehen. Der erfahrene Manuel Baum soll nur eine Interimslösung bis Jahresende sein.
02.12.2025 - 17:11 Uhr
Augsburg - Nach der abrupten Trennung von Trainer Sandro Wagner plant der FC Augsburg nicht dauerhaft mit Manuel Baum als Nachfolger. Das erklärte Ziel der Verantwortlichen ist es, einen Chefcoach zu verpflichten, der den im Sommer eingeschlagenen Kurs des Fußball-Bundesligisten fortführen soll.