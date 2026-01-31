Auf den neuen Eintracht-Trainer Albert Riera wartet ab Montag viel Arbeit, die Hessen verlieren erneut. Auch Bremen kann nicht mehr gewinnen, vermeidet aber in letzter Minute eine Niederlage.
31.01.2026 - 17:40 Uhr
Berlin - Vor dem Amtsantritt des neuen Trainers Albert Riera rutscht Eintracht Frankfurt immer tiefer in die Krise. Beim 1:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen kassierten die Hessen die vierte Pflichtspielpleite in Serie und verlieren die Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga immer mehr aus den Augen. Auf Champions-League-Kurs bleibt dagegen die TSG 1899 Hoffenheim, die den 1. FC Union Berlin 3:1 (2:0) bezwang und nun schon punktgleich mit dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund ist.