In einem schwachen Bundesliga-Spiel gewinnt Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim. Die Chancen im Abstiegskampf für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt werden kleiner.
14.03.2026 - 17:28 Uhr
Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat den 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga noch tiefer in die Krise gestürzt. Nach dem 1:0 (0:0)-Heimsieg der Eintracht am 26. Spieltag wird der Abstieg des Clubs von der Ostalb immer wahrscheinlicher. Der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz beträgt weiter zehn Punkte. Währenddessen festigte die Eintracht den siebten Platz, der möglicherweise zur Qualifikation für den Europapokal reicht.