Wieder ein Rückstand, wieder keine Niederlage: Bayern München hält sich auch in Leipzig schadlos und verliert in der Bundesliga einfach nicht. Es endet mit einer Vorführung des Verfolgers.
17.01.2026 - 20:28 Uhr
Leipzig - Der FC Bayern hat mit brutaler Gnadenlosigkeit den Traum von der Unbesiegbaren-Saison im Topspiel bei RB Leipzig mehr als gerettet. Angeführt von Superstar Harry Kane und Nationalspieler Serge Gnabry drehten die Münchner einen 0:1-Rückstand in einem hochklassigen Bundesliga-Kracher und triumphierten am Ende eindrucksvoll mit 5:1 (0:1).