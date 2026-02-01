Etliche Pfiffe und Fehlpässe en masse: Trotzdem gewinnt Borussia Dortmund am Ende gegen Heidenheim und rückt näher an die Bayern ran. Serhou Guirassy gelingt ein Doppelpack.
01.02.2026 - 19:30 Uhr
Dortmund - Nur noch sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern: Ausgerechnet Krisen-Stürmer Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund mit einem Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim neue Hoffnung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga gegeben. Der Tabellenzweite rang das Schlusslicht nur mit viel Mühe nach einem lange ganz schwachen Auftritt mit 3:2 (1:1) nach 1:2-Rückstand nieder.