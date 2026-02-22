Stuttgart geht als Favorit ins Duell mit dem Tabellenletzten. Doch Heidenheim kämpft verbissen und hat den Sieg vor Augen. Aber ein Nationalstürmer verdirbt den Gastgebern die ganz große Party.
22.02.2026 - 21:29 Uhr
Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen Coup gegen den VfB Stuttgart nur knapp verpasst. Der Ostalb-Club erkämpfte sich vor 15.000 Zuschauern gegen den großen Favoriten und einmal mehr durchrotierten Europa-League-Teilnehmer ein 3:3 (2:2). In der 83. Minute jubelte der Tabellenletzte in einer äußerst unterhaltsamen Partie noch über das 3:2 des eingewechselten Sirlord Conteh. Doch fünf Minuten später konterte Deniz Undav noch für die Schwaben.