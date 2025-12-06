Heidenheim liegt gegen Freiburg hinten, kämpft sich aber zurück. Mit zwei Last-Minute-Siegen geht die Mannschaft von Frank Schmidt in ein ganz wichtiges Duell im Abstiegskampf.
06.12.2025 - 17:37 Uhr
Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim schürt mit dem nächsten Last-Minute-Sieg seine Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Von einem Rückstand gegen den SC Freiburg ließ sich der Ostalb-Club von Trainer Frank Schmidt nicht beirren und erkämpfte sich gegen den Europa-League-Teilnehmer ein 2:1 (0:1).