Am letzten Bundesligaspieltag kommt es zu einem Novum: Erstmals überhaupt gehen die drei Tabellenletzten punktgleich ins Saisonfinale. Heidenheim kann es noch auf den Relegationsrang schaffen.
10.05.2026 - 20:00 Uhr
Köln - Erleichtert klatschte Heidenheims Trainer Frank Schmidt seine Spieler nach dem wichtigen Sieg beim 1. FC Köln ab. Minuten später schwor er das Team im Kreis auf das ultimative Herzschlagfinale im Abstiegskampf am nächsten Samstag ein. Nach dem 3:1 (2:1) der Heidenheimer lebt die Hoffnung auf das Wunder von der Ostalb mehr denn je. In der Fußball-Bundesliga gehen erstmals überhaupt die letzten drei Teams der Tabelle punktgleich in den 34. Spieltag.