Steffen Baumgart wird freundlich begrüßt an seiner alten Wirkungsstätte. Mehr Nettigkeiten für seinen ehemaligen Cheftrainer und aktuellen Trainer von Union Berlin gibt es nicht vom Hamburger SV.
14.02.2026 - 17:38 Uhr
Hamburg - Der Hamburger SV hat seinem ehemaligen Cheftrainer Steffen Baumgart die Rückkehr ins Volksparkstadion verdorben. Unter seinem Nachfolger und früheren Assistenten Merlin Polzin kam der HSV gegen Baumgarts aktuellen Club 1. FC Union Berlin zu einem verdienten 3:2 (2:1) und baute seine Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage aus. Die Berliner warten auch im siebten Spiel weiter auf den ersten Sieg in 2026.