Nur ein Punkt für den Hamburger SV nach turbulenten Tagen: In einer ereignisarmen Partie lassen die Norddeutschen gegen Gladbach beste Chancen liegen.
17.01.2026 - 17:45 Uhr
Hamburg - Der Hamburger SV hat seinen Status als unbequeme Heimmannschaft zwar weiter verteidigt, gegen Borussia Mönchengladbach aber nur einen Punkt geholt. Gegen eine über weite Strecken überforderte und schwache Gäste-Mannschaft dürften sich die Hanseaten über das 0:0 mächtig ärgern. Inmitten der ereignisreichen Tage im Club nach dem Abgang des früheren Sportvorstands Stefan Kuntz ließ der heimstarke norddeutsche Traditionsclub in einem wenig unterhaltsamen Spiel Effektivität vermissen.