Erst ausgeliehen, jetzt fest im Team: Warum Albert Grönbaek mit Spielintelligenz und Technik den HSV nach vorn bringen soll. Was der Verein sich von ihm verspricht.
05.06.2026 - 14:35 Uhr
Hamburg - Der Hamburger SV hat den Dänen Albert Grönbaek fest an sich gebunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bislang nur vom französischen Club Stade Rennes ausgeliehen war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben.