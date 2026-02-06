Manuel Neuer droht die erstaunliche Renaissance eines Spitzenspiels zu verpassen - und damit auch das Duell mit Nationaltorhüter Oliver Baumann. Ein anderer Bayern-Star meldet sich dagegen fit.
06.02.2026 - 15:32 Uhr
München - Erst Harry Kane, jetzt Manuel Neuer - die Winterkrankheitswelle macht dem FC Bayern vor dem Topspiel gegen die TSG Hoffenheim weiter zu schaffen. Während der Torjäger nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder auf dem Platz stand, musste Neuer wegen eines Magen-Darm-Infekts zu Hause bleiben.